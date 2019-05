Il procuratore di Patrik Schick, Pavel Paska, esclude l’ipotesi di addio alla Roma in vista del prossimo mercato

Il futuro di Patrik Schick alla Roma resta anche in vista della prossima estate un grosso punto interrogativo: al termine di un’altra stagione decisamente al di sotto delle attese, l’attaccante ceco potrebbe essere ceduto insieme ad Edin Dzeko per far spazio a nuovi innesti. Molto dipenderà però dalla nomina del prossimo tecnico giallorosso, aspetto di cui ha parlato in patria, ai microfoni di iDNES, il suo agente Pavel Paska: «Patrik è preoccupato riguardo alla possibilità di poter sfondare o meno, ma per noi non è cambiato nulla. Vogliamo restare alla Roma e settimana scorsa ho già avuto un incontro con il club».

Si è parlato anche del futuro del club e delle prospettive per la prossima stagione: «L’arrivo di un nuovo allenatore? I tecnici cambiano, ma il club rimane. Io dico sempre ai miei assistiti: “Lavora e non lamentarti, perché quando sei il migliore giochi a prescindere con qualsiasi allenatore”. Schick è forte ed ha personalità, dovrebbe solo essere un po’ più aggressivo per raggiungere i propri obiettivi. I tre gol di quest’anno? Saremmo stati felici se ne avesse fatti di più ovviamente, ma nella Roma c’è tanta concorrenza e lui ha soltanto 23 anni… A Roma sta imparando molto, è già in un top club ed il prossimo anno sarà decisivo».