Calciomercato Roma, colpo definito: è fatta per Matic. Il centrocampista serbo torna da Mourinho

Come riportato da Sky Sport la Roma ha trovato l’accordo per ingaggiare Nemanja Matic a parametro zero nella prossima stagione.

Matic firmerà un contratto di un anno con opzione per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Il centrocampista serbo è già stato allenato da Mourinho che lo ha voluto fortemente.