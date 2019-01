Calciomercato, Roma: In attesa di notizie sull’infortunio di Juan Jesus Di Francesco si guarda intorno. Miranda nel mirino giallorosso

Di Francesco sta aspettando solo il responso di Mariani prima di chiedere alla dirigenza della Roma un intervento sul mercato. Dopo l’infortunio al ginocchio destro di Juan Jesus, la squadra rischia di trovarsi a corto di difensori soprattutto nel caso in cui il brasiliano venisse operato. In caso di intervento, i tempi di ripresa per il calciatore si allungheranno notevolmente e Juan Jesus rischierebbe di stare fuori dal campo per almeno un mese e mezzo. In attesa di notizie, Monchi si è messo alla ricerca si un difensore ma la situazione non è semplice: mancano solo due settimane alla chiusura di questa finestra di mercato e inoltre il budget della Roma per gennaio è piuttosto basso. Di Francesco sembrerebbe aver puntato il brasiliano Miranda. Il difensore interista, non gioca più da titolare, ma sembrerebbe che Spalletti non voglia comunque privarsene. Miranda alla Roma non è un obbiettivo impossibile ma i giallorossi dovranno accontentarsi di un prestito.