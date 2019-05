Roma, Gasperini dice sì: accordo di 3 anni col tecnico dell’Atalanta 

L’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, è pronto ad accasarsi sulla panchina della Roma a fine stagione: i dettagli del contratto

Dopo i no di Sarri e di Conte, la Roma sembra esser riuscita a risolvere il nodo riguardante la panchina per la prossima stagione. Secondo l’edizione odierna di Leggo, nella giornata di ieri, il club giallorosso ha ottenuto il sì definitivo di Giampiero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta ha firmato un contratto che lo legherà alla Roma per 3 anni.

Decisiva è stata l’offerta da 2.5 milioni a stagione presentata due settimane da dal Ceo Fienga. Gasperini porterà con sé il suo staff, compreso Jens Bangsbo, professore danese esperto di comunicazione. Il tutto verrà formalizzato a fine stagione.