Calciomercato Roma: idea brasiliana per l’attacco

Il ds Petrachi è già al lavoro per rinforzare il reparto avanzato di Fonseca: il portoghese ha chiesto un suo pupillo per l’attacco

Il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, è già al lavoro per il mercato. In attacco potrebbe liberarsi dello spazio grazie alla cessione di El Shaarawy e il primo nome per sostituirlo è quello di Lammers del Psv.

Come informa la Gazzetta dello Sport, tuttavia, riprende quota la candidatura di Taison dello Shakhtar, che Paulo Fonseca conosce naturalmente molto bene. Il brasiliano, a 31 anni, potrebbe costare una dozzina di milioni e assicurare alto rendimento.