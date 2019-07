Calciomercato Roma, ipotesi Fekir in caso di addio Zaniolo: ecco i dettagli

Calciomercato Roma, ipotesi Nabil Fekir in caso di addio Zaniolo. Tutti gli occhi sul francese del Lione

Secondo quanto raccolto da TMW ci sarebbe anche l’AS Roma sulle tracce di Nabil Fekir. Il trequartista del Lione, che da giorni è sulla bocca di molti club italiani ed europei, sarebbe stato individuato come grande obiettivo di mercato in caso di partenza di Zaniolo.

C’è già stato, a quanto pare, un contratto tra il club della capitale e l’OL. La cifra imposta per il trequartista da parte del presidente della società francese Aulas è comunque di rilievo.