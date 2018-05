Juan Jesus ha convinto la dirigenza della Roma, rinnovo sempre più vicino: proseguono le trattative con l’entourage, fumata bianca dietro l’angolo

Prelevato dall’Inter nell’estate 2016 in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, Juan Jesus è diventato uno dei punti di riferimento della difesa della Roma. Eusebio Di Francesco ha dimostrato di puntare sul brasiliano, che ha raccolto 28 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. E il rinnovo è dietro l’angolo…

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, la fumata bianca è vicina: in scadenza 30 giugno 2020, il classe 1993 metterà nero su bianco il prolungamento fino al 30 giugno 2022, con ingaggio ritoccato verso l’alto. Dirigenza giallorossa e entourage del calciatore al lavoro per limare i dettagli, attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…