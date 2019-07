Calciomercato Roma: occhi sull’Argentina, piacciono Almendra e Vargas

La Roma guarda con interesse al mercato argentino: occhi puntati su Almendra per il centrocampo e Matìas Vargas per l’attacco

La Roma guarda con interesse al ricchissimo mercato argentino per provare a rinforzarsi e cogliere qualche ricca pepita dalla terra dei fenomeni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i giallorossi sarebbero interessati ad Agustin Almendra, 19 anni, centrale della mediana del Boca Juniors, che però chiede circa 20 milioni. Ma non solo.

Per l’attacco piace anche l’esterno d’attacco Matias Vargas, 22 anni, del Velez Sarsfield. La Roma avrebbe offerto 8 milioni, mentre la richiesta è di 14, senza contare che l’Espanyol sembra già arrivato a 11. Strada in salita.