Calciomercato Roma: Dzeko cercato dal Besiktas. Mourinho ha già deciso

Edin Dzeko è finito nel mirino del Besiktas: ecco i dettagli sulla trattativa con Mourinho che ha già preso la sua decisione sul bosniaco

Edin Dzeko è finito nel mirino del Besiktas: ecco i dettagli sulla trattativa con Mourinho che ha già preso la sua decisione sul bosniaco

Come ogni sessione di mercato che si rispetti, inizia il tormentone sul futuro di Edin Dzeko. Come riporta Sky Sport, sarebbe arrivata l’offerta del Besiktas per il centravanti accostato in passato a Inter e Juventus.

Jose Mourinho però avrebbe dato il suo parere sul futuro del 35enne: il portoghese vorrebbe tenerlo a Roma ma ha già espresso la volontà di acquistare un attaccante affidabile e più giovane.