Calciomercato Roma: Pinto mette nel mirino Vecino. I dettagli

Vecino Inter, addio a gennaio dopo le parole con la Nazionale? Un club di Serie A ha mostrato interesse per il centrocampista

Matias Vecino ha parlato del suo momento nell’Inter e inoltre ha dichiarato che si aspettava altro e che se le cose dovessero andare avanti così dovrà parlare con la società.

Ecco perchè, secondo Il Tempo, se il centrocampista uruguaiano non dovesse trovare spazio in nerazzurro già a gennaio può essere ceduto. La Roma, alla ricerca di un rinforzo in mediana, guarda interessata l’evolversi della situazione.