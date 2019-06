Calciomercato Roma: primi sondaggi per Icardi. Il punto

Calciomercato Roma: i giallorossi starebbero muovendo i primi passi per Mauro Icardi. Sondaggi con Wanda Nara e gli intermediari

Spuntano particolari molti interessanti dagli studi di Sky Sport. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma starebbe pensando a Mauro Icardi per l’attacco giallorosso, in sostituzione di Dzeko. Primi sondaggi e richieste di informazioni con l’entourage per capire la disponibilità del giocatore a trasferirsi in giallorosso.

Ma tutto dipende dalla volontà dell’argentino. Ad oggi Icardi vuole restare a Milano, ma non è un segreto che non rientri più nei piani dei nerazzurri. Oltre alla Juventus, che lo segue da tempo, e al Napoli ora ci prova la Roma.