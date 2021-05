Calciomercato Roma, incastri a centrocampo: chi fa spazio a Wijnaldum?

Proposto al Direttore Sportivo della Roma Tiago Pinto il forte centrocampista del Liverpool Wijnaldum. Gli aggiornamenti

La Roma vuole fare le cose in grande. E quindi servono grandi nomi. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport l’ultimo è quello di Georgino Wijnaldum che piace moltissimo a Mourinho ma ha un ostacolo non da poco, l’ingaggio.

Il centrocampista olandese va in scadenza con il Liverpool che non ha ancora deciso se rinnovargli il contratto, ma è un giocatore d’altissimo profilo, non a caso in passato c’è anche stato l’interessamento dell’Inter. Un altro problema per la Roma è l’abbondanza a metà, un reparto in cui al momento ci sarebbero Villar, Cristante, Pellegrini (intoccabili) oltre a Veretout, Diawara (più indietro) e al giovane emergente Darboe. Bisognerebbe allora far uscire qualcuno, ma intanto le antenne sul futuro di Wijnaldum rimangono alzate.