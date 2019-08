Calciomercato Roma: Rugani dice sì, ma per il posto di centrale nella difesa giallorossa ha un rivale in più

La Juve deve vendere: lo si sapeva, l’ha confermato ieri senza mezzi termini Sarri. E uno dei giocatori che potrebbe essere coinvolte nelle manovre in uscita è Daniele Rugani. Il centrale toscano, infatti, è il primo obiettivo della Roma per rinforzare la difesa di Fonseca.

Il club giallorosso, nella giornata di ieri, ha incassato il sì del difensore, chiuso ormai in rosa anche da Demiral. Secondo Il Corriere dello Sport, insomma, non resta che aspettare l’accordo tra le due società. Sempre che lo si trovi con la soddisfazione di entrambe le parti: per questo nella Capitale non tramonta l’idea Lovren dal Liverpool.