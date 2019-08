Patrick Schick ha declinato l’offerta presentata dal Newcastle: nei piani dell’attaccante ceco c’è solo il Borussia Dortmund

Come informa Gianluca Di Marzio, Patrick Schick ha rifiutato la proposta del Newcastle e non ha intenzione di andare a giocare in Premier League. L’attaccante della Roma non era stuzzicato dall’idea di andare in prestito in bianconero e ha detto di no.

La volontà del giocatore ceco, invece, è quella di passare al Borussia Dortmund, società dove andrebbe di corsa a giocare.