Calciomercato Roma: si avvicina Mancini, rilancio per Veretout

La Roma si avvicina a grandi passi a Mancini dell’Atalanta: a centrocampo ci sarà il rilancio per Veretout

Nonostante il presidente del Cagliari Giulini ha riferito, nel pomeriggio, di aver raggiunto un accordo con la Roma per la cessione di Nicolò Barella, i giallorossi starebbero vagliando altri profili dopo il no ricevuto dal centrocampista cagliaritano.

In tal senso, il club ha in pugno Mancini dell’Atalanta: si tratta di un’operazione molto vicino alla conclusione. Come informa Gianluca Di Marzio, i giallorossi inoltre hanno anche rilanciato per Veretout, facendo un’offerta di ingaggio che sfiora i 3 milioni. Insomma, il francese si avvicina più alla Roma che al Milan, altro club interessato.

La Roma ha riparlato con la Juventus di Gonzalo Higuain. I giallorossi hanno l’ok dei bianconeri a procedere con questa operazione, ora dunque alla Roma non resta che aspettare l’eventuale decisione di Higuain.