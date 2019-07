Calciomercato Roma, Spezia e Perugia si contendono Capradossi

Calciomercato Roma, Spezia e Perugia si contendono Elio Capradossi per la serie B

È un testa a testa interessante quello tra Perugia e Spezia per aggiudicarsi Elio Capradossi. Il difensore centrale della Roma è cresciuto con la maglia giallorossa cucita al petto, per poi andare in prestito al Bari per due anni e infine allo Spezia Calcio.

Gli aquilotti proveranno a mettere le mani sul giocatore, ma dopo la stagione passata in Liguria il classe 1996 potrebbe ora approdare al Grifo, in vantaggio su tutte le altre pretendenti. Lo riporta cittadellaspezia.com.