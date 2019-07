Calciomercato Roma: tesoretto da 100 milioni, parte l’assalto agli obiettivi di Petrachi

Dopo le ricche cessioni, la Roma può finalmente concentrarsi sul mercato in entrata con un tesoretto di 100 milioni

I tifosi della Roma non saranno contenti ma, fino a questo punto, il mercato in uscita giallorosso è stato da applausi: Manolas al Napoli, Luca Pellegrini alla Juventus ed El Shaarawy in Cina. la Roma ha già incassato 76 milioni di euro dalle cessioni. Aggiungendo altri 7 milioni da trasferimenti minori, il club giallorosso conta di sfondare quota 100 milioni con Dzeko all’Inter.

Senza dimenticare le probabili uscite di Zaniolo, Defrel e Olsen. Insomma, come racconta La Gazzetta dello Sport Petrachi può finalmente concentrarsi sul mercato in entrata, avendo in mano un buon gruzzolo per tentare l’assalto a Veretout, Brahimi, Borini e ovviamente Higuain.