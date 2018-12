Calciomercato Roma, l’Arsenal monitora da vicino Under: i Gunners lo osservano contro l’Inter, lui segna un gran gol

Under nel mirino delle big d’Europa. Il talento turco della Roma, in costante ed evidente crescita, sta attirando su di sé sempre più sirene. In Italia ma, soprattutto, all’estero. Non è bastato il clamoroso errore a porta vuota con il Real Madrid a scoraggiare le pretendenti, al contrario ha contribuito la perla messa a segno in Roma-Inter ad accrescerne il valore.

Una rete che, in particolare, ha visto da vicino una delle interessate più “calde” del momento. Si tratta dell’Arsenal, che ha spedito degli emissari all’Olimpico per studiare da vicino il giocatore. Il report sarà inevitabilmente ottimo, ma a crescere di partita in partita è anche il prezzo fissato da Monchi per una sua partenza. Serviranno, quantomeno, 50 milioni di euro.