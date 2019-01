Calciomercato, Roma: Zaniolo nel mirino dell’Arsenal. Presi contatti tra l’agente del calciatore e il club inglese ma Monchi punta al rinnovo fino al 2024

Si accendono i riflettori su Nicolò Zaniolo dopo le ottime prestazioni con la maglia della Roma. A mostrare interesse per il centrocampista ci sarebbe soprattutto l’Arsenal, il club inglese avrebbe già preso contatti con Vigorelli, il nuovo procuratore di Zaniolo. La Roma, almeno per ora, non sembra intenzionata a lasciar andare via il giocatore. Risulterebbe infatti che l ds giallorsso Monchi punti al rinnovo di contratto con Zaniolo almeno fino al 2024.