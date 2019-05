L’allenatore dell’Atalanta potrebbe accettare la panchina della Roma solo a certe condizioni: una si queste si chiama Zapata

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gasperini potrebbe accettare la causa della Roma e di allenare i giallorossi nella prossima stagione. Tuttavia, l’allenatore della Dea vorrebbe delle garanzie tecniche.

Per convincerlo, la dirigenza della Roma cercherà di proporgli una rosa competitiva. Tra i vari obiettivi ci sono Tonali e Barella. Chiave importante per l’arrivo di Gasperini è però Zapata. All’Atalanta può finire in cambio Defrel, che rientrerà dal prestito alla Samp.