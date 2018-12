Rubin Kazan, rinnovo per M’Vila: è ufficiale

Guarda al futuro il Rubin Kazan: la formazione russa ha ufficializzato il rinnovo di contratto del centrocampista Yann M’Vila fino al 30 giugno 2020

Importanti novità per il Rubin Kazan. La formazione di Russian Premier League ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Yann M’Vila, centrocampista francese: reduce dall’esperienza in Premier League al Sunderland, squadra con cui ha raccolto 37 presenze ed una rete, il ventiseienne è diventato uno dei punti di riferimenti della compagine russa.

ACCORDO QUADRIENNALE – Tramite il proprio sito internet, la formazione di Kazan ha ufficializzato l’accordo fino al 30 giugno 2020: M’Vila, protagonista di un’esperienza in Serie A poco fortunata con la maglia dell’Inter, era sul taccuino di diversi club inglesi ma il prolungamento contrattuale ha allontanato tutte le indiscrezioni in vista di gennaio.