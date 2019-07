Calciomercato Salernitana, fatta per Lombardi: fissate le visite mediche

Calciomercato Salernitana, fatta per Lombardi della Lazio: fissate le visite mediche e deciso il giorno della firma

La Salernitana piazza un colpo importante in attacco, direttamente dalla Lazio. La squadra granata, infatti, ha chiuso l’affare con i biancocelesti per Cristiano Lombardi, come riportato da TMW.

Attaccante classe ’95, Lombardi sosterrà lunedì le visite mediche, e dopo apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà alla Salernitana. La scorsa stagione Lombardi ha militato tra le fila del Venezia, quindi ritorna in Serie B.