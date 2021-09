Calciomercato Salernitana: Wilshere possibile rinforzo. Si allena col Como

La Salernitana potrebbe pescare nel mercato degli svincolati: Jack Wilshere potrebbe essere un’occasione a parametro zero

La Salernitana non è riuscita a completare la rosa come voleva: manca un centrocampista di qualità che possa dettare i tempi a centrocampo e potrebbe pescare dal mercato degli svincolati.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino la Salernitana potrebbe tentare il colpo Jack Wilshere che ora si sta allenando con il Como. L’ex Arsenal però non può essere tesserato dai lombardi che non hanno più posti disponibili per gli extracomunitari. La Salernitana ha ancora uno slot libero dopo l’arrivo di Lassana Coulibaly e Kechrida: i granata possono sognare.