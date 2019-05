Samp, Giampaolo ai saluti? Spuntano i nomi di Tedesco e di De Zerbi

L’allenatore della Samp, Giampaolo, potrebbe lasciare il club a fine stagione: la dirigenza sta valutando Tedesco e De Zerbi

Nel dopo partita di Parma–Sampdoria, l’allenatore dei blucerchiati, Giampaolo, ha lanciato un chiaro segnale alla società: o resta con rinforzi oppure andrà via. Per tale motivo, è previsto un incontro tra club e allenatore per parlare del suo futuro e del progetto Sampdoria per gli anni prossimi.

Da monitorare però c’è anche il futuro della società stessa. Nel caso in cui Giampaolo non venisse confermato, la dirigenza virerebbe su altri nomi, quali Roberto De Zerbi, già osservato in passato, e Domenico Tedesco, ex tecnico prodigio in Germania, ma esonerato dallo Shalke 04.