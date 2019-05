Il futuro di Dawid Kownacki potrebbe esser ancora lontano da Genova: l’attaccante della Sampdoria potrebbe andar via ancora in prestito

Secondo quanto riportato da SkySport, la Sampdoria potrebbe decidere di rinnovare il prestito di Dawid Kownacki.

L’attaccante di proprietà blucerchiata, dopo la parentesi al Fortuna Dusseldorf, potrebbe rimanere al club tedesco in Bundesliga. Nei mesi in Germania ha totalizzato 4 gol in 10 partite giocate.