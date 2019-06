Calciomercato Samp, Sala verso il rinnovo: trattativa in corso 

Jacopo Sala è vicino a rinnovare il suo contratto con la Samp: è in corso una trattativa per il suo prolungamento

Dopo tre stagioni e mezza all Samp, il centrocampista dei blucerchiati, Jacopo Sala, potrebbe prolungare il suo contratto.

Attualmente, il calciatore ha un contratto in scadenza per il 2020, ma negli ultimi giorni sarebbe iniziata una trattativa tra la società e l’esterno classe 1991. Nell’ultima stagione, Sala ha collezionato 21 presenze in campionato. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio.