Calciomercato Sampdoria, a ore l’addio di Ronaldo Vieira

Calciomercato Sampdoria, Vieira è già in Inghilterra: il centrocampista blucerchiato firmerà oggi per lo Sheffield United

La Sampdoria sta per mettere a segno la seconda cessione dopo quella di Federico Bonazzoli alla Salernitana. Questa volta è una pedina, in esubero, a centrocampo. Stiamo parlando di Ronaldo Vieira che, ieri, non è stato convocato per l’amichevole contro l’Hellas Verona e oggi siglerà il nuovo contratto con lo Sheffield United.

A quanto riporta Il Secolo XIX, Vieira è già volato in Inghilterra e nelle prossime ore, dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, verrà ufficializzato. La formula del trasferimento è sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

