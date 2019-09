Calciomercato Sampdoria: gli ultimi aggiornamenti sulle trattative, i colpi messi a segno e quelli sfumati

(dalla nostra inviata Francesca Faralli) – Atmosfera calda per la Sampdoria in queste ultime ore di mercato. La giornata è iniziata con le visite mediche di Andrea Seculin e di Emiliano Rigoni. Il portiere si trasferisce dal Chievo in prestito con diritto di riscatto, medesima formula prevista negli accordi con lo Zenit per l’esterno d’attacco argentino. Il riscatto si trasformerà in obbligo alla quindicesima presenza.

La dirigenza blucerchiata è a lavoro anche per chiudere Emanuel Vignato del Chievo: il talento classe 2000 dovrebbe firmare in giornata e con lui potrebbe arrivare anche il fratello Samuele classe 2004.