Calciomercato Sampdoria: Leris profilo gradito, ma c’è anche la Spal

Sampdoria su Leris del Chievo Verona: il giocatore piace alla dirigenza blucerchiata. Sfida preannunciata alla Spal

Dopo la cessione di Praet al Leicester, la Sampdoria è in cerca di un nuovo nome per il centrocampo. Il club genovese sta dialogando con il Chievo per Mehdi Leris.

Il classe ’98 piace ai blucerchiati di Di Francesco, in quanto profilo giovane e promettente. Bisognerà battere la concorrenza della Spal, che si è interessata prima della Doria in maniera concreta per il giocatore. Lo riporta Gianluca Di Marzio.