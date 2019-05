Calciomercato Sampdoria: obiettivo Depaoli in caso di partenza di Bereszynski

La Sampdoria starebbe pensando al terzino del Chievo Fabio Depaoli per coprirsi in caso di partenza di Bereszynski

A gennaio il presidente del Chievo Luca Campedelli chiuse la porta alla Sampdoria, dichiarando di voler puntare su Fabio Depaoli per tentare di raggiungere la salvezza.

Ora che il Chievo è retrocesso in Serie B, il nome del terzino è tornato in cima alla lista della spesa della società di Massimo Ferrero per sostituire il partente Bartosz Beresynzki. Nei prossimi giorni è fissato un incontro tra le due società.