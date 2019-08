Calciomercato Sampdoria: piccola frenata per Praet, le ultime

Piccola frenata nell’operazione che porterà Dennis Praet al Leicester: mancherebbe ancora l’accordo sull’ingaggio

Sembrava che scorresse per il verso giusto la trattativa tra il Leicester e la Sampdoria per Dennis Praet, invece non è ancora chiusa. Come riporta Gianluca Di Marzio il motivo è il mancato accordo tra il club inglese e il giocatore sull’ingaggio.

Resta ancora questa piccola forbice tra domanda e offerta sulle richieste economiche del centrocampista belga, giudicate troppo alte dalle Foxes. L’affare, tuttavia, non sembrerebbe in discussione.