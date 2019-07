Calciomercato Sampdoria: Praet verso il Valencia, piace un ex Atalanta

La Sampdoria inizia a muoversi sul mercato: Denis Praet è in trattativa con il Valencia mentre in entrata piace un ex Atalanta

La Sampdoria si muove sul mercato. Come riferisce Gianluca Di Marzio su Sky, i blucerchiati sono in trattativa con il Valencia per Denis Praet: siamo alle battute iniziali ma il giocatore interessa seriamente al club spagnolo.

In entrata, invece, l’ultimo nome è quello di Emiliano Rigoni. L’ex Atalanta è tornato allo Zenit San Pietroburgo dopo una stagione in chiaroscuro con la Dea. La Samp ha avanzato una prima offerta da un milione di euro per il prestito più altri nove per il riscatto del giocatore, che diverrebbe obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni