Sampdoria, Ronaldo Vieira più vicino alla cessione

Sampdoria Verona, Ronaldo Vieira non parteciperà all’amichevole in programma a Pavia: il motivo dell’esclusione

La Sampdoria sarà impegnata in due amichevoli nella giornata di oggi. La prima, contro il Ligorna, vedrà protagonisti i calciatori con meno minuti nelle gambe, la seconda contro il Verona per tutti gli altri. Chi non ci sarà è Ronaldo Vieira.

A quanto riporta Il Secolo XIX, il centrocampista blucerchiato non verrà convocato per l’amichevole perché è in definizione il suo trasferimento a titolo temporaneo allo Sheffield United. Considerati poi il suo ritardo di preparazione dovuto agli strascichi dell’infortunio, un riposo precauzionale sembra la scelta migliore.

