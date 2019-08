Calciomercato Sampdoria: sprint per Kamano, i dettagli

La Sampdoria stringe i tempi per François Kamano e tenga di anticipare la concorrenza e regalare a Di Francesco un esterno

Come informa Gianluca Di Marzio, la Sampdoria vuole regalare un esterno a Di Francesco. Per questo motivo adesso il club blucerchiato ha intensificato i contatti con il Bordeaux per François Kamano, esterno classe 1996 della Guinea.

Il noto esperto di calciomercato sottolinea che ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ore e si lavora per diminuire la distanza tra richiesta e offerta.