Calciomercato Sampdoria, tutto su Jovic: è derby col Genoa

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati avrebbero messo gli occhi su Luka Jovic per l’attacco, sul serbo ci sarebbe anche il Genoa

Derby di mercato tra Genoa e Sampdoria. Non si parla di Sam Lammers, sebbene le due società siano entrambe interessate al talento dell’Atalanta, ma di un obiettivo ben più ambizioso: Luka Jovic del Real Madrid.

L’attaccante serbo è stato accostato a lungo al Milan nella scorsa stagione e ultimamente all’Inter, che però ha altre idee. Per lui non c’è più spazio ai Blancos ed il Real Madrid è alla ricerca di un club dove mandarlo in prestito. Avviati da parte di Genoa e Sampdoria i contatti con l’agente dell’attaccante: a Jovic piace la Serie A, ma resta un ostacolo. Il calciatore percepisce un ingaggio pari a 5 milioni di euro e il suo arrivo a Genova passa da quanto il Real Madrid sarà disposto ad accollarsi.