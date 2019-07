Calciomercato Sampdoria, ufficiale Tommaso Augello: ecco il comunicato

Calciomercato Sampdoria, ufficiale Tommaso Augello: il comunicato di società e presidente Ferrero

Mancavano solamente le visite mediche per dare l’ufficialità all’approdo in blucerchiato di Tommaso Augello. La Sampdoria ha pubblicato infatti una nota sul suo sito web che non lascia spazio a dubbi: il terzino ex Spezia ha firmato. Ecco il comunicato:

«Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Augello (nato a Milano, il 30 agosto 1994) – si legge sul sito del club – il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023».