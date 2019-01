Demiral è vicino al trasferimento al Sassuolo. Sul difensore resta vigile Paratici in vista di un futuro affare per la Juve

Merih Demiral è pronto ad indossare la maglia del Sassuolo. Di proprietà dello Sporting Lisbona ma attualmente in prestito all’Alanyaspor, il giovane difensore è considerato uno dei migliori talenti europei. I neroverdi preleveranno il cartellino del giocatore per 6,5 milioni di euro complessivi. Le ottime prestazioni nel campionato turco non hanno attirato solamente le attenzioni del Sassuolo ma anche della Juventus. I bianconeri sembrano, infatti, interessati a trovare un’intesa con il club di Squinzi in vista di un futuro affare. Demiral è pronto a sbarcare in Serie A tra le fila del Sassuolo. Le Juve, nel frattempo, osserva.