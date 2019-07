Calciomercato Sassuolo: Obiang questione di giorni, mentre Toprak…

Il Sassuolo si muove sul mercato e sta cercando di chiudere un doppio affare: Pedro Obiang e Omar Toprak

Il Sassuolo lavora su un doppio tavolo per poter chiudere due affari. Per quanto riguarda la questione Pedro Obiang, come informa la Gazzetta dello Sport, è solo questione di pochi giorni, il tempo che il West Ham rientri dalla tournée in Cina per poi formalizzare l’affare.

Più complicata la pista Toprak. I neroverdi sono ancora al lavoro per convincere il giocatore a lasciare il Borussia Dortmund.