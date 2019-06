Calciomercato Sassuolo, tutti vogliono Ferrari: le piste calde dall’estero

Calciomercato Sassuolo, tanti club hanno già chiesto informazioni sul difensore Ferrari: le piste calde dall’estero

Tutti pazzi per Gian Marco Ferrari. Il centrale 27enne che, dopo un’ottima stagione alla Samp lo scorso anno, si è confermato nell’ultimo campionato con i colori del Sassuolo. A tal punto da suscitare l’interesse di mercato da parte di tanti club, soprattutto all’estero.

Forte di un’annata da 32 presenze e 4 reti, tanto per non farsi mancare nulla, Ferrari in settimana è stato insistentemente accostato al Porto. Nelle ultime ore, però, si sono fatte sotto anche due opzioni tedesche: quello che conducono a Wolfsburg e Schalke 04.