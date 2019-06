Calciomercato Sassuolo: tutto fatto per l’arrivo di Caputo

Il Sassuolo ha ormai chiuso l’affare per l’arrivo di Ciccio Caputo in Emilia: due contropartite finiranno in Toscana

Francesco “Ciccio” Caputo sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Come informa Gianluca Di Marzio, i due club hanno trovato l’accordo finale nella giornata di ieri. L’affare è stato chiuso sulla base di 7,5 milioni di euro, con l’inserimento di due contropartite tecniche come Bandinelli, Gliozzi e un giovane pronto a passare in prestito all’Empoli.

Dopo due stagioni spese in maglia azzurra, con 42 gol segnati tra Serie A e B, l’attaccante classe 1987 è dunque pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A.