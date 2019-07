Calciomercato Spal, Di Francesco nel mirino: incontro con il Sassuolo per l’esterno d’attacco, figlio del tecnico della Sampdoria

La Spal ha individuato in Federico Di Francesco come obiettivo di questa sessione di mercato. Gli estensi, dopo aver perso Antenucci passato al Bari, devono riempire uno slot in attacco.

Il nome quindi è di quelli importanti. Secondo Gianluca Di Marzio nella giornata odierna ci sarebbe stato un primo incontro interlocutorio tra il Sassuolo e la Spal, per trattare la cessione dell’esterno d’attacco.