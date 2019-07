Calciomercato Spal, ds Vagnati: «Saponara non ci interessa»

Il direttore sportivo della SPAL Vagnati allontana Saponara da Ferrara. Ecco le parole sul trequartista della Fiorentina

Saponara? No grazie. Il direttore sportivo della Spal Vagnati ha allontanato il centrocampista della Fiorentina.

Ecco le dichiarazioni di Vagnati a Sportitalia: «Ora prendere italiani non è semplice. Stiamo valutando tutto, ma non abbiamo fretta. Saponara non ci interessa. Non rispecchia il nostro schema tattico, con le caratteristiche differenti in rosa c’è già Jankovic. Saponara è un grande giocatore ma non rientra nei nostri canoni».