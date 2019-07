Calciomercato Spal, ecco la rischiesta del Sassuolo per Di Francesco

Calciomercato Spal, ecco la richiesta del Sassuolo per Di Francesco: gli emiliani propongono uno scambio agli estensi

La Spal insiste con il Sassuolo per l’acquisto di Federico Di Francesco. L’attaccante classe 1994 è l’obiettivo numero uno per la squadra di Leonardo Semplici, ma gli emiliani non sono disposti a fare sconti.

Anzi, il Sassuolo rilancia. Il club neroverde avrebbe individuato la formula adatta: uno scambio con Mohamed Fares, vecchio pallino di Roberto De Zerbi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.