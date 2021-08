Calciomercato Spezia, asse di mercato caldo con la Samp

Calciomercato Spezia, incontro in programma tra Pecini e Osti: si scalda l’asse di mercato con la Sampdoria

La Sampdoria deve portare a termine alcune operazioni di mercato che, per il momento, sono state solamente abbozzate. Come riporta La Repubblica, è in programma un incontro tra Carlo Osti, responsabile di tutte le aree blucerchiate, e Riccardo Pecini, uomo mercato dello Spezia.

I dialoghi tra le due società liguri erano stati avviati per lo scambio tra Wladimiro Falcone e Ivan Provedel. E il possibile ritorno di Julian Chabot, in prestito, sebbene il difensore tedesco sia ormai prossimo ad accasarsi alla Salernitana.

