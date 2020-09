Calciomercato Spezia, si lavora per Nahuel Estevez: il giocatore arriva dall’Estudiantes ed è pronto a fare il salto in Europa

Lo Spezia sta lavorando per Nahuel Estevez. Il giocatore argentino – come riportato dal portale gianlucadimarzio.com – piace agli aquilotti, che cercheranno di chiudere a breve la trattativa.

Estevez stato è stato titolare nella passata stagione e sembra pronto per affrontare il salto verso l’Europa: c’è fiducia tra le parti, nelle prossime ore ci potrebbe essere un’accelerata nelle trattative per portare in Italia Estevez.