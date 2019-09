Calciomercato Torino, assalto a due attaccanti: le ultime sugli obiettivi granata ad un giorno dalla chiusura del mercato

Il Torino, dopo l’uscita dall’Europa League, vuole ripetere la stagione dell’Atalanta nella scorsa annata. Per farlo, Cairo e Bava, starebbero tentando due colpi last minute per l’attacco.

Come riportato da Sky Sport i granata si starebbero concentrando su Verdi del Napoli, che non ha trovato spazio nemmeno contro la Juve. Trattativa difficile, Idrissi e Kamano le alternative. Altro obiettivo è Musa Barrow dell’Atalanta: proposto uno scambio di giovani con Edera.