Calciomercato Torino, Niang verso la cessione allo Schalke 04

Attualmente al Rennes in prestito dal Torino, M’Baye Niang potrebbe presto lasciare la Francia: sul giocatore è forte l’interesse dello Schalke 04

Il futuro di M’Baye Niang potrebbe essere in Germania. Lo Schalke 04 è alla ricerca di un attaccante ed il senegalese è un giocatore seguito dal club tedesco. Attualmente si trova nelle fila del Rennes, club nel quale si è trasferito la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Fino ad ora, l’avventura francese di Niang non è stata positiva. L’ex attaccante del Milan ha collezionato 22 presenze, segnando soltanto 2 gol. Nonostante le recenti dichiarazioni del senegalese, volenteroso di restare in Ligue 1 anche il prossimo anno, sembra che la sua strada e quella del Rennes siano destinate a dividersi. Al momento, per Niang, la destinazione più credibile sembra essere lo Schalke 04, club che potrebbe prelevare il cartellino del giocatore dal Torino per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.