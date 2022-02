Calciomercato Torino, Pjaca in bilico: dubbi sul riscatto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marko Pjaca lascia il Torino? Il riscatto da parte del club granata è sempre più in bilico: le ultime sul calciomercato

Resta in bilico il futuro di Marko Pjaca. L’esterno d’attacco croato, frenato da diversi guai fisici, ha giocato soltanto il 32% delle partite (8 volte) da titolare con il Torino.

Come riportato da La Stampa, il suo finale di stagione sarà decisivo anche in chiave riscatto: il Torino, infatti, non ha ancora deciso se pagare i 5 milioni per il riscatto dalla Juve e nutrirebbe ora dei dubbi a riguardo.