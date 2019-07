Calciomercato Torino, si continua la ricerca del vice-Sirigu: in lista due portieri di Serie B

Il Torino continua la ricerca di un vice-Sirigu. Secondo quanto riportato da TuttoB.com, i granata avrebbero sondato due portieri di Serie B.

Si tratta di Stefano Gori, portiere classe 1996, in forze al Pisa. Mentre il secondo è Alberto Paleari, classe 1992, che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Cittadella.