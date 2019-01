Calciomercato Torino, il West Ham piomba sul “Gallo” Belotti

Il “Gallo” Belotti è in cima alla lista dei desideri del West Ham nel caso in cui Arnautovic dovesse partire a gennaio

Secondo quanto appreso nelle ultime ore, Andrea Belotti è finito nel radar del West Ham. Il club inglese potrebbe presto dover rinunciare al proprio attaccante Marko Arnautovic. L’ex Inter, infatti, ha diverse richieste provenienti dalla Cina e potrebbe manifestare la propria volontà di tentare l’avventura cinese.

Gli Hammers avrebbero individuato in Belotti il principale candidato al ruolo di sostituto di Arnautovic. Per il cartellino del gallo, il presidente del Torino Urbano Cairo chiede una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Da riportare è comunque la volontà dei granata di non cedere l’attaccante nel mercato di Gennaio. La trattativa non è ancora avviata. Non appena sarà chiaro il destino di Arnautovic si capirà se il futuro di Belotti sarà in Italia o in Inghilterra.